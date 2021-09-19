Космонавты сообщили, что с голосованием на борту МКС проблем не возникло

Состоялся сеанс связи между МКС и ЦИК России. Фото: «Роскосмос»

О том как проходит голосование, рассказал космонавт Роскосмоса Олег Новицкий во время сеанса связи между МКС и ЦИК.

"Благодаря науке получилась такая возможность выполнить голосование онлайн даже с борта Международной космической станции", - приводит слова космонавта корреспондент kp.ru

Петр Дубров отдал свой голос через доверенное лицо - замначальника Центра подготовки космонавтов по подготовке космонавтов Олега Кононеко, а Олег Новицкий использовал возможности электронного голосования и проголосовал онлайн через официальный портал мэра и правительства города Москвы.

Космонавт отметил, что проблем с голосование на борту МКС не возникало и напомнил россиянам, что от их выбора зависит судьба страны.

"Хотим пожелать россиянам, чтобы, прежде всего, что касается выборов депутатов в Государственную думу, сделать правильный выбор, потому что от этого выбора будет зависеть судьба страны, судьба каждого человека в отдельности, я больше чем уверен, что выбор будет правильный", - заметил Олег Новицкий.

Выборы в Государственную думу VIII созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В 12 регионах выбирают губернаторов, еще в 39 регионах и 11 городах — местные парламенты.

Завершится голосование 19 сентября в 20 часов по местному времени.

Следить за тем, как проходят выборы в Государственную Думу можно в прямой онлайн-трансляции