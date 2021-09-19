Заключительный день выборов - последняя возможность для избирателей

Наблюдатели Общественного штаба ведут штатную работу. Фото: Фото М. Мишина / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Третий день выборов депутатов Госдумы в Москве проходит спокойно. Наблюдатели Общественного штаба ведут штатную работу, следят за порядком на избирательных участках и дистанционным электронным голосованием. К настоящему моменту выдано более 1,7 млн электронных бюллетеней, что составляет 84,5% от всех избирателей, зарегистрировавшихся на онлайн голосование.

Вечер воскресенья станет последней возможностью для избирателей выразить свою волю по кандидатурам в депутаты Государственной Думы, а в Москве также на довыборах в Мосгордуму и в совет муниципальных депутатов района Щукино. Избирательные участки закроются ровно в 20:00, а у участников электронного голосования вход в систему заблокируется в 19:59. После этого у них будет еще 15 минут на то, чтобы определиться со своим выбором, отметили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов заверил, что система дистанционного голосования надежна и стабильна. От возможных сбоев она защищена с помощью «бумажного следа» - в штабе установлены специальные принтеры, которые фиксируют текущие параметры выборов. Эти данные в случае необходимости можно будет сверить с показателями электронной системы.