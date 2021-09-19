Сотни человек приняли участие в акции против обязательной вакцинации в Нью-Йорке/ Фото: Сергей Юматов/ТАСС

Сотни протестующих собрались на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер для того, чтобы выразить протест политикой властей по обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Многие протестующие пришли на акцию с флагами США и выкрикивали призывы отменить меры обязательной вакцинации. На плакатах собравшихся можно было прочитать «Нет обязательной вакцинации. Мое тело - мой выбор», «Нет принуждению, нет - ковидным паспортам», «Слушайте ученых - иммунитет появится естественный образом». Многие призывали запустить процедуру импичмента в отношении американского лидера Джо Байдена.

«Я выступаю не столько против самих вакцин, сколько против принуждения со стороны властей. Это противоречит американским устоям, конституции, не учитывает религиозные убеждения людей», - приводит ТАСС слова одного из пришедших на акцию.

Напомним, 10 сентября президент США подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Согласно новым правилам, все федеральные служащие и их подрядчики, а также медицинские работники и сотрудники крупных компаний обязаны проходить вакцинацию от COVID-19. Американский лидер заявил, что население не поспешило на медицинские процедуры, и теперь вопрос будет решаться правовым путем.