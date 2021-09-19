Памфилова объявила об увольнении председателя ТИК в Ставропольском крае

Элла Памфилова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила о решении уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае после выявленного нарушения на избирательном участке в Пятигорске.

«Немедленно надо, немедленно принимать решение - уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить», - сказала глава Центризбиркома, отметив о необходимости отменить все итоги выборов в пьяницу и субботу, 17 и 18 сентября.

Как писал сайт kp.ru, ранее Памфилова сообщила, что трое председателей участковых комиссий, где был отмечен вброс бюллетеней в ходе выборов в Госдуму восьмого созыва, освобождены от должностей. Как уточнила глава Центризбиркома, на выборах подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести российских субъектах. Речь идет о Республике Адыгея, Ивановской, Кемеровской, Брянской, Московской, Саратовской областях. Всего на 45 участках зарегистрировали почти 7.5 тысяч недействительных бюллетеней.

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