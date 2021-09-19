В "Рособоронэкспорте" заявили, что российское оружие ценят во всем мире

«Рособоронэкспорт» выступал организатором единой российской экспозиции на дебютной Международной оборонной выставке DSE Vietnam 2019Фото: roe.ru

Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев в поздравлении по случаю Дня оружейника заявил, что российское оружие высоко ценят во всем мире. Текст поздравления опубликован на сайте ведомства.

Михеев отметил, что российское оружие не раз спасало жизни людей и целые государства.

"Время стократ подтверждало уникальность российского оружия, благодаря которому не раз были спасены жизни отдельных людей и даже целые государства!", - сказал Михеев.

Глава ведомства заявил, что за непревзойденными характеристиками российского оружия - колоссальные усилия огромного количества людей.

День оружейника - молодой праздник, его начали отмечать с 2012 года. В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ № 1578 «Об установлении Дня оружейника».

Сайт kp.ru рассказывал об истории и традициях этого праздника. Выбор даты 19 сентября - обусловлен двумя моментами. Месяц закреплен за Днем оружейника благодаря летописям сентября 1508 года, в которых впервые упоминается профессия придворного оружничего. Число выбрано благодаря церковному празднику Михайлов день, ежегодно его отмечают 19 сентября и 21 ноября, в день почитания архангела Михаила, покровителя небесного воинства, защитника веры и борца против зла.