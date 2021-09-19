Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Дмитрий Медведев / Фото: Екатерина Штукина

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Госдуму.

Бывший премьер-министр воспользовался услугой дистанционного голосования.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Москве в число участников онлайн голосования вошли президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, представитель Кремля Дмитрий Песков, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие известные чиновники.

Напомним, выборы в Госдуму продлятся на протяжении трех дней – с 17 по 19 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что практика трехдневного голосования может сохраниться в России. По ее словам, для этого следует решить, как снизить нагрузку на систему образования, так как почти половина избирательных участков находится в учебных заведениях, а значительную часть членов избиркомов составляют педагоги.