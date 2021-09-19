Явка на выборах в Госдуму-2021 в России превысила 40%

19 сентября явка на выборы в Госдуму превысила 40% Фото: Олег ЗОЛОТО

Явка на выборах в Госдуму по всей России составила 40,49%, сообщает Центризбирком в воскресенье, 19 сентября. Соответствующая информация размещена на экране информцентра в ЦИК.

Наиболее высокие показатели явки наблюдаются среди избирателей, которые подали заявления на участие в дистанционном голосовании. Так, зампредседателя ЦИК Николай Булаев на основании поступающих данных днем ранее озвучил прогноз, что среди выбравших способ онлайн-голосования россиян явка может достигнуть 90%.

Напомним, выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва проходят в течение трех дней, последний из них 19 сентября. Одновременно проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, первые данные об итогах голосования появятся после 21:00 по московскому времени.