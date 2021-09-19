Песков отдаст выигранные в онлайн-голосовании деньги на благотворительность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков направит на благотворительность деньги, которые выиграл в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Созвонился с Песковым. Мы направим деньги на благотворительность», – сказал Венедиктов ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России стал одним из победителей акции «Миллион призов», получив 10 тысяч призовых баллов. Сам представитель Кремля сообщил, что пока не знает про свой выигрыш.

Песков стал участником розыгрыша наряду с 2 миллионами других москвичей, участвующих в электронном голосовании. Среди избирателей разыгрывают однокомнатные квартиры в столице, автомобили, а также призовые баллы, которые можно обменять на промокоды партнеров программы.

Накануне Венедиктов сообщил, что около 214 тысяч избирателей изменили выбор в ходе онлайн-голосования в Москве.