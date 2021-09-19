"Независимый общественный мониторинг" выявил 321 фейк о выборах в России

Все сообщения о фейках про выборы тщательно проверяют Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуационный центр по наблюдению за проведением выборов ассоциации "Независимый общественный мониторинг" зафиксировал данные о 321 случае распространения фейков о выборах в Госдуму России.

Исполнительный директор центра Алена Булгакова уточнила, что всего поступило почти 500 сигналов, и каждый из них прошел тщательную проверку, чтобы предоставляемая ассоциацией картина не была искажена, сообщает РИА Новости.

"Мы градируем их на разные подпункты - это как откровенные провокации, так и интерпретации с целью манипулирования сознанием наших граждан", - уточнила представитель "Независимого общественного мониторинга".

Как ранее писал сайт kp.ru, Общественная палата РФ только за первый день голосования выявила около 7 тысяч фейков о выборах. Чаще всего вбросы встречались в Санкт-Петербурге, Москве, регионах Дальнего Востока, Екатеринбурге и Новосибирске.