Дипломаты России и США обсудили вмешательство Вашингтона в выборы в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители посольств России и Соединенных Штатов обсудили претензии Москвы о вмешательстве Вашингтона в выборы в РФ, рассказал журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, переговоры прошли в Белом доме и Государственном департаменте Соединенных Штатов

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об усилившихся информационных атаках на Россию в преддверии выборов.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, переданные послу Соединенных Штатов. По его словам, факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. Посол воспринял документ как информацию, которую обещал проверить.

Накануне ресурсы Центризбиркома России трижды атаковали хакеры из-за рубежа в первый день выборов в Госдуму.