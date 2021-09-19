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Политика19 сентября 2021 15:31

Дипломаты России и США обсудили вмешательство Вашингтона в выборы в РФ

Переговоры прошли в Белом доме и Госдепе
Абдулла ШАКИРОВ
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Дипломаты России и США обсудили вмешательство Вашингтона в выборы в РФ

Дипломаты России и США обсудили вмешательство Вашингтона в выборы в РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители посольств России и Соединенных Штатов обсудили претензии Москвы о вмешательстве Вашингтона в выборы в РФ, рассказал журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, переговоры прошли в Белом доме и Государственном департаменте Соединенных Штатов

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об усилившихся информационных атаках на Россию в преддверии выборов.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, переданные послу Соединенных Штатов. По его словам, факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. Посол воспринял документ как информацию, которую обещал проверить.

Накануне ресурсы Центризбиркома России трижды атаковали хакеры из-за рубежа в первый день выборов в Госдуму.