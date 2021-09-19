«Мы выбираем наше будущее»: чемпион Паралимпийских Игр в Токио Антон Прохоров проголосовал в Тюменской области

Легкоатлет Антон Прохоров принял участие в выборах вместе с женой Анной. Фото: предоставлено «КП-Тюмень»

Продолжается третий день голосования на выборах депутатов Государственной думы России и Тюменской областной думы. В Ишиме работают 38 избирательных участков. Эксперты отмечают, что активность избирателей не снижается. 19 сентября на избирательный участок № 1124 пришел чемпион Паралимпийских Игр в Токио, легкоатлет Антон Прохоров, сообщает «Ишимская правда». Вместе с женой Анной он принял участие в выборах.

«Мы всегда ходим на выборы, стараемся всей семьей посещать такие мероприятия – подавать пример ответственного гражданского поведения детям. Но в этот раз все же оставили их дома – пандемия не закончилась, нужно избегать лишних рисков. С точки зрения безопасности трехдневный режим голосования удобен», - поделился Антон Прохоров.

Паралимпийский чемпион убежден, что каждый гражданин России ответственен за будущее своей страны, а значит, должен быть активным избирателем.

«Мы выбираем наше будущее – наших детей, семей, области и страны. От каждого голоса зависит, как будет развиваться государство. Я отдаю свой голос тем кандидатам, в которых вижу потенциал для успешного решения этой глобальной задачи. В эти выборы радует большое количество молодых кандидатов – считаю, нужно давать дорогу тем, кто полон стремления менять мир, менять жизнь к лучшему. В то же время в выборах участвуют опытные политики. Именно сплав опыта и молодого задора даст новый толчок к развитию России», - резюмировал Антон Прохоров.