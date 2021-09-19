Посол Антонов прокомментировал возможность визита замгоссекретаря США Нуланд в Россию

Анатолий Антонов ответил на вопрос о возможном визите Виктории Нуланд в Россию Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал информацию о том, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд планирует прилететь в Россию.

Как сообщает ТАСС, Антонов в ответ на вопрос о возможности визита заявил, что визу ей пока не выдали.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может посетить Россию этой осенью.

Представитель американского правительства может встретится с заместителями министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и Андреем Руденко, а также с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком.

Темой разговора предположительно станет ситуация в Украине. Обстановка в стране известна Нуланд, так как она занималась этим вопросом.

Напомним, Виктории Нуланд заняла пост заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам в январе 2021 года. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.