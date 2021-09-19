Глава СПЧ похвалил систему онлайн-голосования в России

Валерий Фадеев проголосовал онлайн и остался доволен Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев проголосовал онлайн, высоко оценив организацию удаленного избирательного процесса.

"У меня жалоб нет. Вообще не вижу никаких рисков и нареканий в процедуре. Удобно, быстро, комфортно", - рассказал РИА Новости Фадеев в воскресенье, 19 сентября.

Он выразил уверенность, что технология будет распространяться все быстрее, "и это хорошая новость".

Как ранее писал сайт kp.ru, услугой дистанционного голосования воспользовался и председатель партии "Единая Россия", зампедседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, за двое суток возможностью электронного голосования воспользовались 1,7 млн жителей столицы, всего на онлайн-выборы зарегистрировались чуть более 2 млн москвичей.

Эксперимент с дистанционным электронным голосованием запущен в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.