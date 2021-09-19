Явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве достигла рекордных 93,3% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Явка на онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу в Москве превысила 93%, и это является рекордным показателем.

На информационных экранах Центризбиркома сообщается, что явка составила 93,3%. Всего дистанционным способом голосования воспользовались 1 879 559 москвичей их 2 014 765 зарегистрированных в реестре, передает ТАСС.

Прежний рекорд – 93,02% – был зафиксирован на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции России в 2020 году.

Как писал сайт kp.ru, явка на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва по всей России по состоянию на 11:00 по московскому времени составила 35,69%. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, уточнив, что максимальная явка отмечена в Тыве, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике.

Напомним, первые данные по выборам появятся после 21:00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября.