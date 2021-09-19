Шесть россиян умерли от осложнений коронавируса в колониях с начала пандемии

В местах лишения свободы от осложнений коронавируса скончались шесть человек Фото: Светлана Макеева

С начала пандемии в России в местах лишения свободы от побочных явлений, вызванных коронавирусом, скончались шесть человек. Об этом заявил замглавы ФСИН России Валерий Бояринцев в информационном центре ЦИК.

По его словам, ФСИН принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать риск распространения COVID-19.

Как писал kp.ru, по состоянию на воскресенье, 19 сентября 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране возросло до 7 274 928. Жертвами инфекции стали 198 218 человек, выздоровели 6 498 682 пациента.

Ранее в России заговорили о возможном старте четвертой волны коронавируса. По оценкам экспертов, она будет масштабнее трех предыдущих и начнется в конце сентября. Об этом рассказал специалист Высшей Школы управления здравоохранением Сеченовского Университета Артем Гиль. Он также обозначил факторы, которые будут способствовать значительному подъему заболеваемости.