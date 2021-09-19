Явка на онлайн-голосование в Москве установила рекорд

Онлайн-явка на выборах в Госдуму в Москве превысила показатели голосования по поправкам в Конституцию РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Онлайн-явка на выборах в Госдуму в Москве превысила показатели голосования по поправкам в Конституцию РФ: уже 93,3% ранее зарегистрированных жителей столицы сделали свой выбор в интернете. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Всего в столице на электронное голосование зарегистрировались более 2 млн человек.

Следить за онлайн-выборами все желающие могут с помощью обзервера — страницы в интернете, на которой в зашифрованном виде отображается статистика по всем действиям избирателей. Более продвинутые пользователи контролируют ход онлайн-голосования с помощью ноды наблюдателя.

Напомним, сегодня финальный день голосования на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет муниципальных депутатов района Щукино. Жители столицы могут проголосовать онлайн или на традиционных участках до 20:00. У тех, кто вошел в систему в последний момент — в 19:59, будет 15 минут, чтобы сделать свой выбор. После этого начнется расшифровка результатов.