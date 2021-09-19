СПЧ сообщил о звонках с угрозой минирования во время голосования в Донбассе Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Неизвестные пытались совершить провокации во время голосования на выборах в Государственную думу РФ в республиках Донбасса, сообщил член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.

«В ходе голосования на Донбассе случались провокации: были частые звонки и сообщения о минировании инфоцентров», – приводятся слова члена СПЧ в Telegram-канале Общественной палаты России.

Вышинский оценил уровень организации выборов в Донецкой и Луганской народной республиках как очень высокий. Он отметил, что в ДНР были открыты более 250 информационных центров, в ЛНР – свыше 140. Помимо этого, для жителей Донбасса работали 15 участков в Ростовской области. Тем, кто не смог пересечь границы с Россией, была предоставлена возможность получить СНИЛС и проголосовать дистанционно, подчеркнул член СПЧ.

Сайт kp.ru писал, как жители ЛНР и ДНР с российскими паспортами голосуют в Ростовской области.