В Софведе готовы обсудить предложение Памфиловой о дополнительных школьных каникулах для выборов Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенаторы Совета Федерации готовы обсудить инициативу председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой ввести дополнительные каникулы для проведения выборов. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Как отметил сенатор в разговоре с РИА Новости, предложение требует обсуждения и» развернутой аргументации». Он отметил, что в парламенте готовы выслушать главу ЦИК, а решение по ее предложению будет принято с учетом позиции регионов страны.

Как писал сайт kp.ru, ранее Памфилова предложила российским властям продумать возможность дополнительных школьных каникул, чтобы проводить в это время выборы. По ее словам, нужно ввести одну дополнительную каникулярную неделю в октябре. Она заявила, что поговорит на эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, первые данные по выборам в Госдуму появятся после 21:00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября.