Глава отделения «Справедливой России – за правду»: Миронова неверно информируют о нарушениях в Башкирии

Сергей Миронов обратился в Центральную избирательную комиссию с жалобой на то, что в Башкирии на некоторые участки не пускают наблюдателей от партии. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Лидера «Справедливой России - За правду» Сергея Миронова, завившего о недопуске наблюдателей от партии на избирательные участки в Башкирии, неверно проинформировали. Об этом журналистам сообщил глава регионального отделения справороссов Юрий Игнатьев. По его словам, никаких нарушений на выборах в регионе нет. Ситуацию, возникшую на нескольких избирательных участках, Игнатьев охарактеризовал как попытку некоторыми персонажами «захватить власть».

- Руководителя партии, скорее всего, немного неправильно информируют о том, что происходит в республике. Но, несмотря на внутренние разногласия, люди сидят на местах, все в принципе нормально. То, что сейчас происходит, - некоторые персонажи пытаются "захватить власть" (в региональном отделении – Ред.), и они не совсем правильно информируют федеральный центр, - отметил Юрий Игнатьев в интервью ТАСС. Он также добавил, что пытается устранить недопонимание и наладить связь с федеральным руководством партии.

Ранее Сергей Миронов обратился в Центральную избирательную комиссию с жалобой на то, что в Башкирии на некоторые участки не пускают наблюдателей от партии и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Игнатьев особо подчеркнул, что никаких нарушений не зафиксировано.

- Говорят, что приходят какие-то наблюдатели от нашей партии с какими-то подписями, с какими-то непонятными бумагами, такое есть. Что касается выборной ситуации, все проходит в рамках закона, - заявил Юрий Игнатьев.

По его словам, члены регионального отделения «Справедливой России - За правду» за последний год два раза устраивали конференции, во время которых пытались выбрать нового руководителя. Первая подобная попытка была предпринята зимой, однако тогда у его оппонентов не хватило голосов. Вторая конференция прошла в сентябре 2021 года, и с ее результатами глава отделения пока не успел ознакомиться. Но в любом случае, заявил Игнатьев, чтобы подать в Минюст необходимые документы и зарегистрировать нового главу отделения требуется гораздо больше времени.