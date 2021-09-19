Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 сентября 2021 19:19

В МВД не зафиксировали нарушений, способных повлиять на выборы в Госдуму

Правоохранительные органы проверили 750 сообщений о возможных нарушениях
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Ежесуточно для охраны избирательных участков выставляли 210 тысяч сотрудников органов внутренних дел

Ежесуточно для охраны избирательных участков выставляли 210 тысяч сотрудников органов внутренних дел

Фото: REUTERS

Сотни тысяч полицейских дежурили на выборах в Госдуму, и они не зафиксировали ни одного нарушения, способного повлиять на результаты голосования. Об этом заявил журналистам начальник Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ, генерал-лейтенант МВД Михаил Давыдов.

По его словам, ежесуточно для охраны избирательных участков выставляли 210 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 19 тысяч представителей ЧОПов и 6,5 тысячи казаков. Дежурство осуществляли во взаимодействии с Росгвардией.

В то же время, нельзя сказать, что не было никаких тревожных сигналов.

"750 сообщений о нарушениях на выборах получили. В два раза сократилось число административных нарушений, - уточнил Давыдов. - 77 сообщений направлены в СК РФ".

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуационный центр по наблюдению за проведением выборов ассоциации "Независимый общественный мониторинг" зафиксировал данные о 321 случае распространения фейков о выборах в Госдуму России. Исполнительный директор центра Алена Булгакова уточнила, что всего поступило почти 500 сигналов, и каждый из них прошел тщательную проверку.