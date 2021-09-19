В МВД не зафиксировали нарушений, способных повлиять на выборы в Госдуму

Ежесуточно для охраны избирательных участков выставляли 210 тысяч сотрудников органов внутренних дел Фото: REUTERS

Сотни тысяч полицейских дежурили на выборах в Госдуму, и они не зафиксировали ни одного нарушения, способного повлиять на результаты голосования. Об этом заявил журналистам начальник Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ, генерал-лейтенант МВД Михаил Давыдов.

По его словам, ежесуточно для охраны избирательных участков выставляли 210 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 19 тысяч представителей ЧОПов и 6,5 тысячи казаков. Дежурство осуществляли во взаимодействии с Росгвардией.

В то же время, нельзя сказать, что не было никаких тревожных сигналов.

"750 сообщений о нарушениях на выборах получили. В два раза сократилось число административных нарушений, - уточнил Давыдов. - 77 сообщений направлены в СК РФ".

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуационный центр по наблюдению за проведением выборов ассоциации "Независимый общественный мониторинг" зафиксировал данные о 321 случае распространения фейков о выборах в Госдуму России. Исполнительный директор центра Алена Булгакова уточнила, что всего поступило почти 500 сигналов, и каждый из них прошел тщательную проверку.