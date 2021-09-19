УФСИН опровергло информацию о том, что сотрудник мордовской колонии ударил Пола Уилана Фото: REUTERS

Сотрудник колонии в Мордовии не ударял осужденного за шпионаж гражданина Соединенных Штатов Пола Уилана, сообщили в управлении ФСИН по Республике Мордовия.

«Информация о том, что осужденного Пола Уилана якобы кто-то ударил в исправительной колонии, не соответствует действительности», – сказали в ведомстве ТАСС.

В УФИН добавили, что эта информации является вбросом с целью провокации.

Ранее адвокаты Уилана обратились в Генеральную прокуратуру и ФСИН России с просьбой разобраться, кто ударил американца в колонии, где он отбывает наказание. По словам брата Уилана, осужденный рассказал об инциденте родителям в время телефонного разговора.

Как писал сайт kp.ru, Министерство юстиции России не получало ходатайство защиты осужденного за шпионаж Уилана о его передаче для отбытия наказания в США. Напомним, американец был задержан в 2018 году, когда получил флеш-карту из рук российского контрразведчика. За попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России он получил 16 лет колонии.