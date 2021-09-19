Умер Евгений Ильюшкин, экс-сенатор Совфеда от Владимирской области

Фото: Законодательное собрание Владимирской области

В возрасте 84 лет умер Евгений Ильюшкин, бывший сенатор Совета Федерации от Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

"Он был принципиальным человеком, никогда не изменявшим своим убеждениям. Его профессионализм, знания, опыт всегда служили на благо людям. Глубокие соболезнования родным и близким Евгения Павловича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - уточнил представитель владимирского парламента.

Евгений Ильюшкин родился 6 ноября 1936 года в Вологодской области. Затем переехал во Владимир, где работал в троллейбусном депо. До начала политической деятельности руководил муниципальным унитарным предприятием "Владгортранс".

Входил в Совет Федерации Федерального Собрания России с января 2001 года по март 2009 года. В верхней палате парламента представлял законодательное собрание Владимирской области. Последние годы жизни Евгений Ильюшкин занимался общественной деятельностью.