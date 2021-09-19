Памфилова: Подтвердились 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионах на выборах

Подтвердились 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионах на выборах Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В восьми регионах России подтвердились факты вбросов в урны избирательных бюллетеней на выборах в Государственную думу, рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Подтвердились 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ», – сообщила она журналистам.

По словам главы ЦИК, сейчас признаны недействительными 8539 бюллетеней на 54 избирательных участках в 17 регионах России.

Тем временем по факту вброса бюллетеней на выборах в Государственную думу в Республике Адыгея было возбуждено уголовное дело, передает «Коммерсант». В адыгейском ЦИК отметили, что находившиеся в урне бюллетени не будут учитываться при подсчете голосов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Памфилова сообщила, что в Адыгее, Брянской и Кемеровской области освобождены от должности председатели участковых избирательных комиссий, на которых случилось факты вброса. Полномочия председателей УИК были переданы другим людям.