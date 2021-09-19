Партия прямой демократии набирает 6,78% на выборах в парламент ЕАО

Одновременно с выборами в Госдуму России проходили прямые выборы глав субъектов и региональных парламентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Партия прямой демократии на выборах в законодательное собрание Еврейского автономного округа набрала 6,78% голосов. Соответствующие данные предоставил информцентр Центризберкома России.

Лучшие результаты показали только "Единая Россия" (57,36%), КПРФ (16,47%), и ЛДПР (7,88%).

По последним данным, пятипроцентный барьер в региональный парламент не преодолели партии "Справедливую Россию – За правду", "Коммунисты России" и "Родина".

Напомним, одновременно с выборами в Госдуму России проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным на 18:00 по московскому времени, свыше 45% россиян проголосовали на выборах в Государственную думу восьмого созыва. Наиболее высокую явку показали участники голосования в режиме онлайн.