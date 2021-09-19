«Новые люди» на выборах в Заксобрание Камчатки вышли на второе место

В Единый день голосования одновременно проходят более 4,4 тысяч избирательных кампаний во всех регионах страны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Новые люди» на выборах в Законодательное собрание Камчатского края занимают второе место. После обработки 6% бюллетеней партия набрала 12,48% голосов. Как сообщает информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ, лидирует в регионе партия «Единая Россия», набравшая после обработки 6% протоколов 31,1% голосов.

Следом за «Новыми людьми» в списке итогов голосования на данный момент идет партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Ее представители набрали 9,42% голосов жителей региона. На четвертом месте оказалась Партия пенсионеров с 4,73% голосов, далее - КПРФ (ее представителям отдали 24,84% голосов), «Коммунисты России» (2,66% голосов) и ЛДПР (11,07% голосов).

Напомним, с 17 по 19 сентября в России выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Кроме того, в Единый день голосования одновременно проходят более 4,4 тысяч избирательных кампаний во всех регионах страны. В девяти субъектах РФ жители выбирают глав регионов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты Законодательных собраний) и 39 региональных парламентов.