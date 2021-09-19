ЦИК: поток негативной информации с Запада о выборах в России вырос в разы

Чем ближе к голосованию, тем большей негатива о выборах в России публиковали иностранные СМИ Фото: REUTERS

Поток негативной информации в иностранных СМИ о выборах в России рос по мере приближения к началу голосования и активно ретранслировался на русском языке в соцсетях и telegram-каналах. Об этом заявил член Центризбиркома России Игорь Борисов в информцентре ЦИК.

"Негативная информация по мере приближения к выборам увеличилась в разы, особенно со стороны коллективного Запада, она ретранслировалась в наше информационное пространство уже в переводе и на русском языке", - уточнил Борисов.

Как ранее писал сайт kp.ru, киберволонтеры Общественной палаты (ОП) РФ выявили около семи тысяч фейков о выборах в первых день голосования.

Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич подчеркнул, что это больше, чем за предыдущие восемь месяцев вместе взятые.