Единороссы побеждают на выборах в Думу Чукотского автономного округа

С 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Фото: Мария ЛЕНЦ

Партия «Единая Россия» вышла на первое место на выборах в Думу Чукотского автономного округа. После обработки 18,18% протоколов участковых избирательных комиссий единороссы набрали 46,12% голосов.

По данным информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ, свои голоса за единороссов отдали 2553 избирателя (это 46,12%). На второе место вышли представители ЛДПР: за них проголосовали 1184 человека (21,39% голосов). Третье место досталось КПРФ: за партию проголосовали 914 участников выборов (16,51%), пятое место закрепилось за партией «Справедливая Россия - За правду»: она набирает 679 голосов (12,27% от общего числа голосов).

В Единый день голосования, с 17 по 19 сентября, в Чукотском автономном округе проходили выборы депутатов в Государственную Думу восьмого созыва, выборы депутатов Думы Чукотского АО, а также депутатов в районные Советы депутатов. В списке претендентов на места в окружную Думу зарегистрировался 51 кандидат. Из них в региональный парламент в итоге пройдут 15 победителей.

Своих кандидатов в депутаты Государственной Думы в Чукотском АО выдвинули партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — патриоты — за правду» и Партия пенсионеров. Как сообщает Центризбирком, по данным на 18 часов местного времени на выборах депутатов Госдумы проголосовали 58,89% от общего числа избирателей.

Напомним, с 17 по 19 сентября в России проходили выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Кроме того, в Единый день голосования одновременно состоялись более 4,4 тысяч избирательных кампаний во всех регионах страны. В девяти субъектах РФ жители выбирали глав регионов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты Законодательных собраний) и 39 региональных парламентов.