В Техасе разбился военный самолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный самолет разбился в американском городе Лейк-Уорт в Техасе во время учебно-тренировочного полета.

Пожарная служба города сообщила в Twitter, в результате крушения самолета были сильно повреждены два дома и пострадали три человека. Они сейчас находятся в больнице.

Как писал сайт kp.ru, 24 мая 2021 в американском в штате Невада разбился самолет, который принадлежал Военно-воздушным силам США. В результате погиб пилот машины. Самолет, вылетевший с аэродрома расположенной недалеко от Лас-Вегаса базы, потерпел крушение «за пределами южной границы базы».

В феврале 2021 в Соединенных Штатах разбился двухместный учебно-тренировочный реактивный самолет ВВС США. В результате погибли оба человека, которые были на его борту. Военный самолет T-38 использовался для учебных полетов на авиабазе, расположенной в штате Миссисипи.