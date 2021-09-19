НОМ на выборах 2021 года зафиксировал вдвое меньше сигналов о нарушениях

На выборах в Госдуму восьмого созыва сообщений о нарушениях стало меньше Фото: REUTERS

На выборах в Государственную думу восьмого созыва в ситуационный центр по наблюдению за проведением выборов ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) поступило в два раза меньше сигналов о нарушениях, чем на предыдущих выборах федерального уровня.

Об этом рассказала в ходе марафона "Ночь выборов" Алена Булгакова, член Общественной палаты РФ, исполнительный директор центра.

По ее словам, за время голосования центр обработал 135 тысяч сообщений, в том числе 400 сигналов о нарушениях. Представители ассоциации распознали 181 фейк.

Как ранее писал сайт kp.ru, начальник Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ, генерал-лейтенант МВД Михаил Давыдов заявил, что полицейские не зафиксировали никаких нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Госдуму.