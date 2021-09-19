Губернатор Тульской области Дюмин набирает 85% голосов на выборах главы региона

Губернатор Тульской области Дюмин лидирует на выборах главы региона Фото: Алексей ФОКИН

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лидирует на выборах главы региона по результатам обработки 0,09% протоколов.

Нынешний глава области набирает 85,45% голосов. На выборы губернатора он шел самовыдвиженцем. На втором месте идет член Партии пенсионеров Владимир Ростовцев с 10,91% голосов. Третий – член КПРФ Владимир Исаков с 1,82%.

Напомним, Дюмин является губернатором Тульской области с сентября 2016 года. На прошлых выборах главы региона он набрал более 84% голосов.

Напомним, за несколько дней до выборов Дюмин рассказал президенту России Владимиру Путину о том, что изменилось в Тульской области за пять лет его нахождения на посту губернатора региона. Встреча с главой государства прошла в режиме видеоконференции 14 сентября 2021 года.