Вячеслав Гладков лидирует на губернаторских выборах в Белгородской области

Вячеслав Гладков Фото: администрация Севастополя

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лидирует на выборах главы региона после обработки 0,08% протоколов, свидетельствует данные информационного табло Центризбиркома.

Гладков набирает 91,89% голосов. Следом идет Евгений Дремов, представляющий ЛДПР – у него 3,38%, за ним Кирилл Скачко из КПРФ с 2,7% голосов. Владимир Абельмазов из «Партии пенсионеров и Юрий Осетров их «Справедливой России — За правду» набирают 1,35% и 0,68% голосов соответственно.

Вячеслав Гладков является временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области с 18 ноября 2020 года. Он представляет партию «Единая Россия».

Как писал сайт kp.ru, губернатор Тульской области Алексей Дюмин лидирует на выборах главы региона по результатам обработки 0,09% протоколов. Действующий тульский губернатор набирает 85,45% голосов.