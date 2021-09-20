"Единая Россия" набирает 44,26% после обработки ЦИК 25% протоколов Фото: Олег ЗОЛОТО

После обработки 25,03% протоколов партия "Единая Россия" набирает 44,26% голосов избирателей по списку в Государственную думу РФ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

В этом году у граждан было три дня, чтобы проголосовать за своих кандидатов. В частности, в период с 17 по 19 сентября 2021 года в РФ проходили выборы в Госдуму России восьмого созыва, прямые выборы глав девяти регионов, а также 39 региональных парламентов.

По итогам обработки 25,03% протоколов лидируют по данным ЦИК:

- "Единая Россия" (44,26%)

- КПРФ (22,31%)

- ЛДПР (8,50%)

- "Справедливая Россия" (7,32%)

- Новые люди (6,58%)

Также сейчас "Единая Россия" лидирует уже в 183 из 225 одномандатных округов.

Напомним, в ночь с 19 на 20 сентября 2021 года ЦИК России подсчитывает предварительные результаты выборов в Госдуму. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.