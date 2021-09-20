ПСЖ обыграл "Лион" в матче шестого тура французской Лиги 1 Фото: REUTERS

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) со счетом 2:1 обыграл команду спортсменов "Лиона" в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча состоялась 19 сентября на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

В составе "Лиона" гол в ворота соперников удалось забить бразильцу Лукасу Пакете (54-я минута), а у парижан голы забили атакующий полузащитник Неймар (66, с пенальти) и аргентинский нападающий Мауро Икарди (90+4).

Таким образом команда ПСЖ выиграла все шесть матчей в текущем сезоне чемпионата страны. До этого подопечные Маурисио Почеттино обыграли "Труа" (2:1), "Старсбур" (4:2), "Брест" (4:2), "Реймс" (2:0) и "Клермон" (4:0).

Сейчас команда продолжает лидировать в турнирной таблице турнира, в активе ПСЖ уже 18 очков. Что же касается "Лиона", то его футболисты занимают лишь девятую строчку (8 очков).