В Великобритании из-за высоких цен на газ закрылись пять энергокомпаний Фото: REUTERS

В Великобритании с начала августа 2021 года закрылись уже пять энергетических компаний, еще 40 могут объявить о банкротстве в ближайшие несколько месяцев, если ситуация с ценами на газ не изменится. Об этом сообщает издание Financial Times.

Сейчас в государстве свыше 22 миллионов домохозяйств подключены к газовым сетям, при это 38% топлива идет на отопление жилья, а еще 29% - на выработку электроэнергии.

Примерно две третьих от этого числа платят по стандартным либо предоплаченным тарифам, что позволяет гражданам оставаться защищёнными от колебаний цен на топливо. Это происходит благодаря тому, что энергетические компании расходуют резервы, накопленные в предыдущие месяцы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 15 сентября цена газа в Европе впервые превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF поднялась до 964 долларов за тысячку кубов. На следующий день произошло снижение до 735 долларов за тысячу кубических метров.