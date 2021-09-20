Турчак надеется на скорое выздоровление Медведева после болезни Фото: Александр ГЛУЗ

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что надеется на скорое выздоровление председателя партии Дмитрия Медведева после болезни.

Из-за сильного кашля он не смог посетить приехать в штаб партии на собрание.

- Он приболел, просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится, - рассказал Турчак РИА Новости.

Напомним, "Единая Россия" по предварительным данным Центризбиркома лидирует на выборах в нижнюю палату парламента.