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Общество20 сентября 2021 1:11

Турчак надеется на скорое выздоровление Медведева после болезни

Из-за кашля лидер "Единой России" не посетил собрании в штабе общественной поддержки партии
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Турчак надеется на скорое выздоровление Медведева после болезни

Турчак надеется на скорое выздоровление Медведева после болезни

Фото: Александр ГЛУЗ

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что надеется на скорое выздоровление председателя партии Дмитрия Медведева после болезни.

Из-за сильного кашля он не смог посетить приехать в штаб партии на собрание.

- Он приболел, просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится, - рассказал Турчак РИА Новости.

Напомним, "Единая Россия" по предварительным данным Центризбиркома лидирует на выборах в нижнюю палату парламента.

Глава генсовета ЕР Турчак рассказал о болезни экс-премьера Медведева