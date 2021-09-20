Врио губернатора Белгородской области Гладков набирает 79,32% голосов после обработки 88,6% протоколов Фото: Олег ЗОЛОТО

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лидирует на выборах главы региона. Об этом сообщает Центризбирком после обработки данных 88,6% бюллетеней. Его результат - 79,32% голосов избирателей.

До этого, по итогам обработки 30% голосов на выборах главы региона, Вячеслав Гладков также лидировал. На тот момент он набрал уже 78,55% голосов.

Тем временем, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко лидирует на выборах главы региона с 72,74% голосов после обработки 64,85% протоколов. А Дегтярев побеждает в первом туре на выборах губернатора Хабаровского края с 56,81% голосов после обработки 99% протоколов.

В России в период с 17 по 19 сентября, как ранее писал сайт Kp.ru, прошли выборы в Госдуму, прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов. В ночь на 20 сентября ЦИК России подсчитывает предварительные результаты выборов в Госдуму. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.