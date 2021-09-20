Борис Джонсон заявил о неискоренимой любви Британии к Франции Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна испытывает любовь к Франции.

По его словам, британская сторона стремится наладить отношения с французами после скандала из-за сделки в рамках AUKUS и разрыва контракта на поставку подлодок Франции для Австралии

- Мы определенно очень гордимся нашими отношениями с Францией. Наша любовь к Франции неискоренима, - заявил Джонсон журналистам по пути в Нью-Йорк, его слова цитирует Bloomberg.