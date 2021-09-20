Саакашвили рассказал о пользе "Северного потока-2" для Украины

Глава исполкома Нацсовета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возможной пользе в долгосрочной перспективе газопровода "Северный поток - 2" для Киева.

По его мнению, в краткосрочной перспективе трубопровод скорее выступает как "очень опасная штука" для Украины, поскольку в случае возможного "нападения" РФ весной будущего года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать украинскую сторону.

- У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение строительства газопровода) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить, - заявил Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24.