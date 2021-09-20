Последние новости на утро 20 сентября 2021: ЦИК подводит итоги выборов 2021

Важные новости утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости на утро 20 сентября 2021 года.

В России с 17 по 19 сентября состоялись выборы в Госдуму восьмого созыва. За места в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов. Также в этот период проходили муниципальные выборы. По предварительным данным ЦИК на утро 20 сентября по итогам обработки более 60% бюллетеней известно, что среди партий лидирует "Единая Россия "(47,16%). Далее идет КПРФ (20,89%), ЛДПР (7,90%), Справедливая Россия (7,54%) и Новые люди (5,77%).

После обработки 60% бюллетеней по одномандатным округам у "ЕР" - 194, у КПРФ - 15, у СР - 8, у ЛДПР, "Яблоко", "Родины", "Партии Роста" и Гражданской платформы - по 1.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возможной пользе в долгосрочной перспективе газопровода "Северный поток - 2" для Киева. По его мнению, у Украины достаточно собственного газа, а значит у украинцев есть возможность научиться его экономить.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна испытывает любовь к Франции. По его словам, британская сторона стремится наладить отношения с французами после скандала из-за сделки в рамках AUKUS и разрыва контракта на поставку подлодок Франции для Австралии.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центр европейской части страны ближе к пятнице ждет небольшое потепление. Так, 24 сентября воздух в течение дня прогреется до +13 градусов, однако в целом день будет пасмурным.

Китайские дипломаты, которые принимали участие в выборах в качестве общественных наблюдателей, высоко оценили проведение голосования. Все процедуры соответствовали Конституции страны, ее законам и нормативным актам.

В России гражданам спишут долги на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей в рамках механизма внесудебного банкротства. Освободиться от долгов уже удалось 2,5 тысячам гражданам.