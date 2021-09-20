Павел Дуров объявил о переходе Telegram на 64-битный диапазон

Перебои в работе мессенджера могут почувствовать некоторые пользователи Android Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о выходе крупного обновления мессенджера. По его словам, новая версия стала доступна только после того, как получила одобрение Apple.

В своем Телеграм-канале Дуров отмечает, что новая версия приложения содержит уникальные функции, которые расширяют границы возможностей для обмена сообщениями. В частности, речь идет о переходе с 32- на 64-битный диапазон - это нововведение позволяет Телеграм работать без ошибок, но может вызвать проблемы у некоторых пользователей в самом начале. Дуров советует "подождать минуту или две" после запуска приложения, чтобы база данных оптимизировалась для новой версии.

Перебои в работе мессенджера также могут почувствовать некоторые пользователи Android, которые сталкиваются с проблемами подключения после обновления приложения. По словам Дурова, команда Телеграм уже работает над устранением неполадок.

Как ранее писал сайт kp.ru, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что с полуночи субботы, 18 сентября, будет ограничена работа ботов, связанных с предвыборной агитацией. Это было необходимо для соблюдения дня тишины.