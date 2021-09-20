Росавиация рассматривает возможность запрета ночных рейсов на недооборудованных площадках

Коммерческие воздушные перевозки могут запретить в местах, где на площадках приземления нет специального светосигнального оборудования Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация предложила задуматься о запрете ночных рейсов на недостаточно оборудованных площадках. Причиной стала катастрофа самолета L-410 в Иркутской области - он упал, заходя на посадку, на второй круг, 12 сентября, в 23.15 по местному времени, в четырех километрах от села Казачинского. Спаслись 12 из 16 человек, находившихся на борту. Четверо, в их числе и пилот, не выжили во время этой авиакатастрофы.

Как пишет "Коммерсантъ", после инцидента Росавиация предложила "провести анализ целесообразности" запрета коммерческих воздушных перевозок в ночное время там, где нет подходящего светосигнального оборудования. Под таковым подразумеваются посадочные площадки - в отличие от аэродромов, на них нет радиомаяков и посадка возможна только с помощью визуального анализа.

В Росавиации отмечают, что площадка, на которую пытался приземлиться L-410 в Иркутской области, не имела наземного оборудования. Перевозчик, совершавший рейс, ранее получил запрет на ночные полеты. Теперь Росавиация хочет распространить это положение на все рейсы, которые приземляются на подобных площадках.

Как ранее писал сайт kp.ru, СК озвучил основные версии причин крушения L-410 12 сентября в Иркутской области. Как и ожидалось, рассматриваются две основных - ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники.