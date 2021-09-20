Вячеслав Гладков побеждает на выборах губернатора Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков . Фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков побеждает на выборах главы региона. После обработки 100% бюллетеней он получил 78,79% голосов избирателей.

Как сообщил РИА Новости представитель облизбиркома, в списках для голосования по области - 1 227 252 избирателя. При явке 58,57% на губернаторских выборах Гладков получил 566 353 голоса.

Сам Гладков прокомментировал прошедшие выборы в своем Инстаграм. Он поблагодарил избирателей за поддержку, а оппонентам пожелал удачной совместной работы в будущем.

"Завершилось трехдневное голосование. Благодарен всем, кто пришел на избирательные участки, проявил гражданскую позицию. Конечно, благодарю тех, кто поддержал меня. Это большой кредит доверия, теперь сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше доверие оправдать. Благодарен и своим оппонентам, надеюсь, во время совместной работы получше друг друга узнаем", - написал Гладков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вячеслав Гладков был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. Ему 52 года. Более шестнадцати лет работал в администрации города Заречного Пензенской области, где проделал путь от начальника экономического отдела до главы администрации города. С 2016 по 2018 годы - в должности заместителя губернатора – председателя правительства г. Севастополя. С июня 2018 года до приезда в Белгородскую область работал заместителем председателя правительства Ставропольского края, руководителем аппарата правительства Ставропольского края.