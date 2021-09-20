Игорь Руденя побеждает на выборах губернатора в Тверской области

Игорь Руденя занимает пост главы региона с 23 сентября 2016 года Фото: Мария АНАНОВА

Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя побеждает на выборах главы региона. Как сообщили в облизбиркоме, кандидат от "Единой России" лидирует на выборах с 52,6% голосов по итогам обработки 96,93% протоколов.

"Можно какие-то определенные результаты сказать, на выборах губернатора побеждает Игорь Михайлович Руденя", - цитирует ТАСС представителя облизбиркома Валентину Дронову.

Напомним, что Игорь Руденя занимает пост главы региона с 23 сентября 2016 года. Он является членом Генерального совета партии "Единая Россия" и секретарем Тверского регионального отделения партии.

Выборы в Государственную думу России восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021. За места в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов. Также в этот период проходили муниципальные выборы.