Совет при Минстрое предложил ввести уголовное наказание за строительный фальсификат

На данный момент определение фальсифицированной промышленной продукции в российском законодательстве отсутствует Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

За производство и сбыт фальсифицированных строительных материалов в России могут ввести уголовное и административное наказание. С таким предложением выступил Общественный совет при Министерстве строительства.

Предлагается внести в федеральный закон понятие "фальсифицированная промышленная продукция", а в КоАП и УК РФ определить наказание за ее продажу. Изменения могут коснуться как российских, так и иностранных производителей и поставщиков. На данный момент определение фальсифицированной промышленной продукции в российском законодательстве отсутствует.

Как пишут "Известия" со ссылкой на комиссию по вопросам индустрии строительных материалов и технологий при Общественном совете Минстроя, вопрос стоит действительно остро. Более половины продукции в электротехнической области является ненадлежащей по качеству. В сегменте сухих строительных смесей более трети продукции - фальсификат. Среди герметиков - от 35 до 45% продукции.

Сайт kp.ru ранее писал, чем обернется обязательная маркировка молочной продукции. Производители уже сетуют на закупку дорогостоящего оборудования и считают, что новая система будет дублировать уже существующую.