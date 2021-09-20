Четыре человека пострадали при стрельбе в Пермском университете

Отмечается, что все службы города и университета приведены в готовность Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском государственном университете (ПГНИУ) неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. Сообщается о четырех пострадавших.

"Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших", - говорится в группе университета ВКонтакте.

Отмечается, что все службы города и университета приведены в готовность. По данным пресс-службы вуза, часть студентов и преподавателей находятся в аудиториях. Их просят закрыться и оставаться внутри.

Как ранее писал сайт kp.ru, появилось видео с места событий в ПГНИУ. Студенты и преподаватели, напуганные стрельбой, выпрыгивали из окон здания.