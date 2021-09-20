Стрелявший в вузе в Перми задержан

В результате стрельбы пострадали несколько человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Пермском государственном университете (ПГНИУ) неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. На данный момент нападавший задержан. Об этом сообщается в группе вуза ВКонтакте.
По факту инцидента создан оперативный штаб. Личность стрелявшего уточняется.
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Как ранее писал сайт kp.ru, около 11 часов по местному времени неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна.
Известно о десяти пострадавших. По данным МВД, в результате стрельбы есть погибшие.