Петр Бирюков рассказал о благоустройстве столичной магистрали Большие Каменщики – Пролетарский проспект

По его словам, главной целью благоустройства этой территории было создание комфортной и безопасной городской среды для местных жителей. При этом важно было сохранить основную транзитную функцию магистрали.

«Все воздушные кабельные линии убрали под землю, обновили покрытие на тротуарах и проезжей части, сделали дополнительную водосточную сеть с дождеприемными колодцами», - отметил заместитель мэра, добавив, что для пассажиров общественного транспорта на участке у магистрали установили современные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами, а также реконструировали наземные пешеходные переходы.

«На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, пересечении проспекта Андропова и Нагатинской улицы поставили повышенные трамвайные платформы, - сказал глава Комплекса городского хозяйства. - Благодаря тому, что они приподняты до уровня пола трамваев, людям с ограниченными возможностями, пожилым пассажирам и родителям с детьми теперь удобнее заходить в вагоны».

Полностью работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики - Пролетарский проспект закончат уже в октябре этого года.