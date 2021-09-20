При стрельбе в Пермском госуниверситете пять человек погибли и шесть ранены

Стрельбу в Пермском университете открыл студент Тимур Бекмансуров Фото: соцсети

В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли пять человек, сообщает Следственный комитет России.

«По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате пять человек погибли, шесть пострадали. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», – говорится на сайте ведомства.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 сентября, около 11 часов по местному времени неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна.

Ранее появилось видео с места событий в ПГНИУ. Студенты и преподаватели, напуганные стрельбой, выпрыгивали из окон здания.