Студент, открывший стрельбу в пермском университете, ликвидирован

Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском университете Фото: СОЦСЕТИ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о ликвидации человека, открывшего стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). На данный момент известно о ликвидации "одного из нападавших". Проверяется информация о возможных сообщниках, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, около 11 часов по местному времени неизвестный, который мог быть студентом, проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна.

Известно о десяти пострадавших. По данным МВД, в результате стрельбы есть погибшие.