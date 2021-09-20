Проценты по кредитам инвесторов оплатят из бюджета

Власти региона объявили о сборе заявок на получение субсидий

Чтобы помочь бизнесу после пандемии и запустить новый инвестиционный цикл, в крае разработали ряд беспрецедентных мер поддержки бизнеса. Среди них - субсидии на создание объектов инфраструктуры, налоговые льготы и займы.

С 14 сентября по 13 октября 2021 года инвесторы могут подать заявку на получение еще одной меры - субсидии на возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам.

- Этой мерой поддержки смогут воспользоваться представители бизнеса, которые после 1 января 2020 года заключили кредитный договор на сумму от 100 млн до 1 млрд рублей на реализацию инвестпроекта. Исключением являются проекты, реализуемые в сфере жилищного строительства. Представлять субсидию мы будем в течение трех лет. На эти цели из бюджета выделили 770 млн рублей, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

При этом размер субсидии будет составлять 100% ключевой ставки банка России, действующей на дату заключения кредитного договора.

Представить документы можно в департамент по адресу: Краснодар, ул. Красная, 57 либо на официальном сайте. Все вопросы можно направить на электронную почту investkuban@krasnodar.ru или позвонить по телефонам: 8 (861) 251-73-25, 251-77-10.

К слову, по данным краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, на сегодняшний день в регионе реализуют более 400 крупных инвестиционных проектов на сумму порядка 2,2 трлн рублей. Инвесторам доступны порядка 50 мер господдержки. Ежегодно регион оказывает финансовую помощь бизнесу на сумму порядка 25 млрд рублей.